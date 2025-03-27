澳媒：阿爾巴尼斯明宣布大選　將於5月3日舉行

澳洲媒體報道，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）3月28日（周四）將宣布舉行大選。消息稱，選舉將於5月3日舉行。



法新社報道，阿爾巴尼斯周四（3月27日）透露上述情況。他領導的左翼工黨政府三年任期即將結束，最遲必須在5月17日之前舉行選舉。澳洲國家廣播公司ABC和多家媒體報道稱，阿爾巴尼斯將於周五（28日）宣布正式開始競選活動，選舉日期定為5月3日。

2024年8月22日，澳洲坎培拉，反對黨領袖達頓達頓（Peter Dutton）在澳洲議會大廈眾議院進行質問。（Getty Images）

阿爾巴尼斯政府本周早些時候公布年度預算，通過出人意料的減稅和一系列其他優惠措施來爭取選票。最近民調顯示，該政府與自由黨對手勢均力敵，後者在執政近10年後於2022年下台。經濟擔憂和高昂的住房成本將是這次競選的主要議題。

54歲的自由黨領袖達頓（Peter Dutton）批評阿爾巴尼斯領導「軟弱」，並通過政府慷慨解囊助長通貨膨脹。達頓的標誌性政策是斥資2000億美元（約1.5萬億港元）建造七座工業規模的核反應堆，抑制可再生能源的增長。

2024年8月16日，澳洲總理阿爾巴尼斯（（Anthony Albanese））在澳洲堪培拉國會大廈舉行的新聞發布會上向媒體發表講話。（Reuters）

儘管在阿爾巴尼斯的領導下，通貨膨脹率有所降低，從2022年的7.8%降至去年12月的2.4%，但許多家庭仍在努力應對高昂的食品、燃料和電價。根據美國智庫Demographia發佈的年度可負擔指數，悉尼和墨爾本等大城市目前位列全球10個最不負擔得起的住房市場之列。

本文獲《聯合早報》授權轉載

