英王查理斯癌症治療現副作用一度入院　周五公開行程取消

英國國王查理斯三世（King Charles III）因癌症治療引發「暫時性副作用」，3月27日一度入院觀察，當晚已返回其官邸克拉倫斯宮（Clarence House）休養。白金漢宮隨後發聲明宣布，國王原定於周五的公開行程將會取消，以作醫療上的預防措施。



白金漢宮的聲明表示：「周四早上接受定期癌症治療後，陛下出現暫時性副作用，需短暫入院觀察。陛下現已返回克拉倫斯宮，並根據醫療建議，明日的行程亦將重新安排。」

76歲的查理斯去年接受前列腺增生手術，今年2月正式公布罹患癌症的消息，並已展開治療。是次入院雖屬預防性質，但消息一出仍引起外界關注其健康狀況。

圖為2025年3月17日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問英國，於白金漢宮拜會英王查理斯三世（King Charles III）。（Reuters）

王室至今未有透露查理斯三世患上何種類型癌症，但強調並非前列腺癌。查理斯自診斷後已減少公開露面，專注治療與休養。

查理斯將於4月7日與王后卡米拉訪問意大利，其間將於意大利國會演說，王室暫未公佈此行會否有變，有英媒引述消息指英王應可如期成行。