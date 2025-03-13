英王查理斯揭曉私人愛曲歌單　天后Beyoncé、Kylie Minogue均上榜

英國3月10日將迎來英聯邦日（Commonwealth Day），英國王室為慶祝此紀念日，與Apple Music聯合推出「國王音樂室」（The King's Music Room）項目，由英王查理斯介紹自己喜愛的歌曲清單，首次讓公眾了解到查理斯的音樂嗜好。從美國流行天后Beyoncé到新生代的英國歌姬Raye，也有來自英聯邦各國的歌手——澳洲天后Kylie Minogue、以及被稱為「雷鬼樂之父」的牙買加傳奇歌手Bob Marley。



查理斯在影片中介紹，這些歌曲都是他「特別想分享的、帶給我歡樂的歌」，稱在他更年輕的時候，每當播放這些歌，他「絕對不可能不站起來跳舞」。

據查理斯的介紹，澳洲天后Kylie Minogue的《The Loco-Motion》就是這樣一首歌，形容它「具有感染力，讓我很難坐着不動」。

2025年3月10日，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）出席在英國倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的英聯邦日（Commonwealth Day）年度慶祝活動。（Reuters）

80年代紅極一時的美國歌手Diana Ross也在清單上，查理斯稱她的一首Upside Down是他 「特別喜歡」的歌曲之一。另一位老牌歌手Grace Jones演唱的經典《玫瑰人生》（La Vie En Rose）亦是他的心頭好。

歌單上的許多歌曲都有着音樂以外的意義，他稱讚演唱《Love Me Again》的Raye是「英國音樂的偉大大使」，也向支持國王基金會（King's Trust）的Beyoncé致意。此外還有來自加拿大、印度和肯尼亞等許多英聯邦國家的歌曲。

2025年3月10日，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）出席在英國倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的英聯邦日（Commonwealth Day）年度慶祝活動。（Reuters）

由於這份歌單在時間、地理上的跨度實在太大，令許多人都質疑是否真的是查理斯本人製作。來自《衛報》的樂評人就說：這份播放清單不像是由非凡經歷所塑造的音樂旅程與個人品味，反而像是由委員會所設計。