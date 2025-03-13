特朗普多番威脅加拿大　查理斯接見加國高官　表達「最深切」情感

美國總統特朗普揚言吞併加拿大作「美國第51州」、威脅加拿大鋼鐵和鋁的關稅從 25%提高到50%後，英王查理斯三世（King Charles III）周三（3月12日）在倫敦白金漢宮與2名加拿大高官進行了私人會面，並對這個英聯邦國家表示懷有「最深切的情感」，還贈予加拿大一把禮儀用劍。



《每日電訊報》报道，訪問英國的是加拿大參議院黑杖執掌官彼得斯（Greg Peters）和參議院議長加涅（Raymonde Gagné）。查理斯向黑杖執行官送出一把新的禮儀劍，該職務起源於約600年前，是加拿大國會的高級禮賓官。

2025年3月12日，英國倫敦，英王查理斯三世（King Charles III，中）在白克金漢宮將一把新的禮儀劍授予加拿大參議院黑杖執掌官彼得斯（Greg Peters，左），加拿大參議院議長加涅（Raymonde Gagné，右）也在場。（Reuters）

報道引述王室消息人士稱，他們和國王很可能討論特朗普關於加拿大貿易關稅和主權的挑釁性言論。

據報道，本次會面早已安排好，但本次查理斯表達他在2月15日加拿大國旗日時，對這面紅白楓葉旗作為加拿大國旗60週年的情感：「就我而言，它是一個永遠能激發我自豪感和欽佩感的象徵，因為我懷着最深切的感情，回憶起我多次訪問加拿大以及兩國友誼。」