路透社：美國暫停向世貿支付會費

路透社3月27日引述匿名消息人士稱，隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續削減政府開支，美國已暫停向世界貿易組織（WTO）支付會費。



兩名了解情況的消息人士稱，一名美國代表4日在WTO預算會議上表示，在政府完成審查對國際組織的會費前，美國原本應向該組識支付2024及2025年度費用的款項會被擱置，美方其後將向世貿通報審查結果。

圖為2025年3月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表講話。（Reuters）

第三名消息人士向路透社證實上述2人的說法，並表示WTO正在制定後備計劃，以避免出現資金中斷的情況，惟未有詳細說明計劃的內容。

世貿組織發言人迪昂（Ismaila Dieng）指出，會員國拖欠會費將在一定程度會影響世貿的運作，但WTO秘書處將繼續審慎管理其資源，並製定計劃使其能夠在會員國拖欠會費的財務限制下仍能維持運作。

圖為2022年10月5日在瑞士日內瓦舉行的新聞發布會之前，鏡頭下世界貿易組織 (WTO) 總部外的標誌。（Reuters）

報道稱，WTO於2024年的年度預算為2.05億瑞士法郎（約18億港元），各成員國按全球貿易份額的比例分配支付費用，美國佔其中的11%。根據路透社取得的文件顯示，截至去年12月底，美國已拖欠會費約2,270萬瑞士法郎。