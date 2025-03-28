英國《香港半年報告》稱中國不履聯合聲明　北京港府譴責抹黑

英國外交部27日發表新一份《香港半年報告》，報告形容雖然香港繼續在財金方面保持自主，香港普通法司法制度繼續獨立審理民商事及刑事案，惟國安系統「持續衝擊在港及海外人士的權利和自由」。英方於去年的報告中並未提及中國違反《中英聯合聲明》，今次則復稱中方持續不履行《聯合聲明》。對此，中方及特區政府分別表示不滿和強烈譴責，強調《聯合聲明》核心是中國恢復對港行使主權。



是次的報告涵蓋範圍由2024年7月至12月。英國外相林德偉（David Lammy）在報告前言提及初選、壹傳媒黎智英及立場新聞等案件，以及2019年有數以千計被捕者至今未被檢控，他形容香港的人權自由受損尤其令人關注，促請香港維護國家安全時尊重人權。他還特別以「英國國民」形容黎智英。

林德偉表示，英國和中國作為主要貿易國家，雙方均有責任為各自的人民共同努力，以實現安全和具韌性的增長。中國若恢復遵守《中英聯合聲明》的承諾，香港前途會更光明，更吸引營商、人們在更自由環境下會蓬勃發展。

外交部駐港公署指責，美政客根本沒有資格通過其國內法對香港事務說三道四。（香港01/資料圖片）

外交部駐港公署發言人說，隨着香港回歸中國，《聯合聲明》中與英方有關條款「已全部履行完畢」，敦促英方「多做有利中英關係發展的事，在涉港問題上謹言慎行，停止破壞香港的繁榮穩定，停止干涉香港事務和中國內政」。

港府發言人昨夜11時59分發表4000字新聞稿回應，逐點回應報告在國安法、修改選舉制度、人權及司法制度等批評。發言人稱，自國安法實施以來，香港高踞多個經濟或競爭力排名，促請英國「立即重回正道，停止就香港特區維護國家安全相關法律和工作，不斷作出惡意攻擊」。