薩克斯：美國阻不了中國與全球國家廣泛進行貿易

著名經濟學家、美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）日前出席3月25日至28日舉行的博鰲亞洲論壇，期間接受了媒體採訪，他表示，美國如果愚蠢地阻礙自己與全球貿易，中國反之會聰明地跟其他國家廣泛進行貿易。



薩克斯說：「中國不存在產能過剩（overcapacity）的問題，只有巨大的產能（great capacity），而這種巨大的產能可以為整個世界所用。當人們問及如何刺激中國經濟時，我的答案是，中國應該再銷售5000億瓦的太陽能電力。通過良好的國際合作和適當的融資，這是完全可以實現的。」

薩克斯認為，中國應積極擴大出口，以化解所謂的「產能過剩」。「中國應該向國外銷售更多的電動汽車、更多的太陽能設備、更多的高鐵、更多的5G技術，因為這些都是世界需要的技術，而中國擁有巨大的產能。這意味著中國有巨大的能力來增加出口。這些出口將流向哪裡？將流向東盟、阿拉伯地區、俄羅斯、中亞和非洲。」 他並提出，這些出口可以通過相關國家未來的經濟增長來償還，實現互利共贏。

美國正錯誤地打理經濟 難阻中國與其他國家貿易

在談到美國總統特朗普的貿易政策對中國和世界的影響時，薩克斯教授認為，美國的政策難以阻擋中國與世界各國的合作。他指出：「美國和歐洲加起來有8億人口，僅佔世界人口的十分之一。世界上還有90%的人口需要中國的產品，希望與中國建立貿易關係，希望參與『一帶一路』倡議。」

「我感到遺憾的是，美國正在錯誤地管理其經濟，但這並不會真正傷害中國，因為中國的關係是與世界其他國家建立的。美國僅佔世界人口的4%。這意味著，如果美國愚蠢到阻止與世界其他國家的貿易，中國將聰明地廣泛開展與世界其他國家的貿易。這將有利於中國和世界其他國家。」

全球氣候變遷：中國引領正確方向 美國政策具破壞性

在談到全球共同應對氣候變遷的議題時，薩克斯教授直言不諱地批評了美國的政策。他表示：「美國的行動顯然是錯誤的。在當今的國際社會中，美國具有非常大的破壞性，其方向、理念和方法都是錯誤的。而中國的方向非常正確，正在開發相關技術、發展產業和提升能力，以幫助整個世界解決問題。例如，中國的太陽能產業產能約為目前世界使用量的兩倍。」

薩克斯教授進一步建議：「我們應該將世界需求量增加一倍，並增加中國對非洲和東盟國家的出口，以加速全球轉型。這可以通過良好的金融策略來實現。中國的巨大產能是轉變世界的核心力量。我非常讚賞中國在發展這些產業、擴大規模、推進技術、降低成本以及推出像『一帶一路』倡議這樣雙贏項目方面取得的巨大成功。我呼籲，既然美國顯然不會發揮建設性作用，中國應該為了整個世界的利益，發揮更大的作用。這對中國有利，對整個世界也至關重要。」