Bill Gates：AI或10年內在這2項職業取代人類

人工智能（AI）發展日新月異，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）預計，未來10年內AI會大幅取代人類在醫療及教育等傳統工作，並認為將來人類無需做大部分事情。



《紐約郵報》3月27日報道，蓋茨日前接受全國廣播公司（NBC）清談節目《The Tonight Show》訪問時，向主持Jimmy Fallon大談人工智能的未來。他表示目前醫療及教育等領域的專家仍屬「稀有」，因此仍需要偉大的醫生或教師，但預計在未來十年，良好的醫療建議和教育將會變成免費及唾手可得。

蓋茨認為，人類大部分工作有朝一日都會被AI取代。（Getty Images）

報道提到，蓋茨2月與研究快樂的哈佛大學著名教授布魯克斯（Arthur Brooks）討論被稱為「自由智慧」的願景，指AI技術會逐漸滲入日常生活，為醫療保健及教育帶來革命。他形容此舉將影響深遠，惟變化來得突然及無上限，所以有點可怕。

蓋茨一直認為AI可以造福人類，例如可以在治療頑疾、應對氣候變化等問題帶來突破，以及為大家帶來高質素教育。他在今次訪問中重申，並非所有職業都會被AI取代，例如大家可能不想見到棒球賽變成機械。

他指出，在AI的革命中，有三種專業或會保留，包括在建立和管理AI時，負責建立系統的程式編寫員；處理能源問題、應對變化莫測全球能源需要的能源專家；以及推動醫療變化和了解生命複雜程度的生物學家。