美國哥大高材生打造AI作弊神器　成功騙過Meta獲工作offer｜有片

美國媒體報道，哥倫比亞大學（Columbia University）一名21歲亞裔高材生Chungin Roy Lee，自行研發出一套可用於應付工作面試的AI答題工具，號稱能協助求職者在遠程面試時撰寫程式。他表示依靠這個軟件已獲得Meta、亞馬遜和TikTok等知名企業的工作邀約，但他並沒有接受這些機會，反而自行創業在網上售賣這套軟件，並宣稱將在今年5月中收入達到100萬美元（約777萬港元）。



哥倫比亞大學學生Chungin Roy Lee在網上分享如何使用他研發的AI答題工具：

據《CNBC》報道，21歲的哥倫比亞大學學生Chungin Roy Lee，靠一己之力打造出能撰寫程式的AI工具Interview Coder，能在面試官進行遠端筆試時，不留痕跡地為求職者解答問題，甚至還會用自然語言提供答案背後的邏輯思維，讓求職者能與面試官分享，他本人就藉此獲得、Meta、亞馬遜、TikTok及Capital One的工作機會。

據報道，自從2022年ChatGPT橫空出世，生成式（Generative）AI逐漸普及，許多大型科技企業大舉投資AI技術，Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）去年10月就坦承，如今超過25%的新程式是出自AI之手。Roy Lee表示：「現在每個人撰寫程式都會借助AI，面試時假設求職者不會使用AI是沒有道理的。」

Roy Lee 分享他利用自行研發的軟件通過亞馬遜的最後一輪面試：

報道指，自2020年出現新冠疫情，網上面試隨之興起，美國許多企業也樂見不必出機票和住宿費邀請求職者到場面試，而Roy Lee的的AI工具就主打「避免攝錄機偵測」（webcam-proof），面試官完全無法透過屏幕偵測程式或網路攝影機察覺。

求職者利用鍵盤擷取屏幕上的題目後，轉交AI工具分析解題，然後自動寫出程式。就算程式碼有漏洞，也能再進一步修改，完全不留痕跡。

報道提到許多企業坦承，過往還能透過觀察求職者面試時的視線來判斷是否有人作弊，如今這種工具出台，日後將更難以防範，可能不得不恢復現場面試。

Roy Lee將自己應徵亞馬遜使用這套工具的影片放上網，引起網民熱議，不過自己也被人舉報，遭亞馬遜取消工作邀約，哥倫比亞大學也對他拍片教人「作弊」處以停課（on probation）處分。

Roy Lee在網上表示，3月已離開紐約，前往三藩市展開創業人生，開公司在網上以月費60美元（約466院）訂閱制銷售這套Interview Coder軟件，預計5月中收入就能突破100萬美元（約777萬港元）。

Roy Lee指，自己早前為了應徵FAANG等知名科企，花了600小時準備，讓他差點對撰寫程式的熱情都被消耗殆盡，如今踏上創業之路的他已沒有進大公司的想法，自己應徵亞馬遜的影片是這套工具的「生招牌」。