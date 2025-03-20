意大利媒體發行全球首份AI報紙　透露實驗目的

意大利保守自由派媒體（Il Foglio）發行全球首份完全由人工智能（AI）製作的報紙。Il Foglio表示AI「可以用於一切——寫作、標題、引用……甚至是諷刺。」



據《衛報》報道，該報主編西拉薩（Claudio Cerasa）表示，這是為期一個月新聞實驗的一部分，旨在展示AI技術「對我們工作方式和日常生活」的影響。

西拉薩說：「這將是世界上第一份完全使用AI創建的報紙。包括內文、標題、引言、摘要，甚至是其中的諷刺。」此項實驗正值全球新聞機構都在努力探討如何運用AI之際。此前《衛報》報道稱，英國廣播公司新聞（BBC News）將利用AI為大眾提供個性化的內容。

西拉薩表示，Il Foglio的AI版是「一份貨真價實的報紙」，是「新聞、辯論和挑釁」的產物。但他說這也是一個展示AI如何在實踐中發揮作用的試驗場，同時觀察用這項技術製作報紙會產生什麼影響。