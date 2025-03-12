佳士得首屆AI作品拍賣會　藝術家Refik Anadol名作215萬高價成交

拍賣行佳士得首次拍賣使用人工智能（AI）生成的藝術品，拍賣結果參差不齊，無法預示這個具爭議的新型創作媒介前景是好是壞。



佳士得（Christie's）放上網拍賣的34個作品，在14天拍賣期結束後，14個的投標價未達最低門檻，或以低於預測的價格售出。

由知名數碼藝術家Refik Anadol創作的動畫「Machine Hallucinations - ISS Dreams - A」，以最高的27.7萬美元（約215萬港元）成交。

不過拍賣的另一個亮點，美國AI藝術家Pindar Van Arman創作的「Emerging Faces」卻沒有收穫達門檻的投標。

佳士得說，拍賣成績顯示作品背後的藝術家的影響力和重要性，受到收藏家的認可。

不過業界對這次AI生成作品的拍賣不乏異議。紐約的藝廊bitforms創辦人薩格斯說，拍賣的作品選擇可以更好，更能代表新媒體和AI。「更大的探討是，它們現在應該被拍賣嗎？」

薩格斯認為，公眾需要更多時間來認識這個新的領域，創作者們也需要更多時間來積攢信譽和知名度。

圖為佳士得拍賣行網站貼出Refik Anadol的AI作品「Machine Hallucinations - ISS Dreams」，其中顯示這作品拍出逾27萬美元的高價，超過預期的20萬美元。（佳士得網站）

早前，另一批創作者發起請願，要求佳士得取消拍賣。獲得6490人簽署的請願書指出，用於生成一些拍賣作品背後的AI模型，「據知未經獲授權，使用了受知識產權保護的作品」。

他們認為，拍賣這些AI生成藝術品，等於讓人從「大量竊取人類藝術家作品」的行為中賺錢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

