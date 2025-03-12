佳士得首屆AI作品拍賣會 藝術家Refik Anadol名作215萬高價成交
撰文：聯合早報
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拍賣行佳士得首次拍賣使用人工智能（AI）生成的藝術品，拍賣結果參差不齊，無法預示這個具爭議的新型創作媒介前景是好是壞。
佳士得（Christie's）放上網拍賣的34個作品，在14天拍賣期結束後，14個的投標價未達最低門檻，或以低於預測的價格售出。
由知名數碼藝術家Refik Anadol創作的動畫「Machine Hallucinations - ISS Dreams - A」，以最高的27.7萬美元（約215萬港元）成交。
不過拍賣的另一個亮點，美國AI藝術家Pindar Van Arman創作的「Emerging Faces」卻沒有收穫達門檻的投標。
佳士得說，拍賣成績顯示作品背後的藝術家的影響力和重要性，受到收藏家的認可。
不過業界對這次AI生成作品的拍賣不乏異議。紐約的藝廊bitforms創辦人薩格斯說，拍賣的作品選擇可以更好，更能代表新媒體和AI。「更大的探討是，它們現在應該被拍賣嗎？」
薩格斯認為，公眾需要更多時間來認識這個新的領域，創作者們也需要更多時間來積攢信譽和知名度。
早前，另一批創作者發起請願，要求佳士得取消拍賣。獲得6490人簽署的請願書指出，用於生成一些拍賣作品背後的AI模型，「據知未經獲授權，使用了受知識產權保護的作品」。
他們認為，拍賣這些AI生成藝術品，等於讓人從「大量竊取人類藝術家作品」的行為中賺錢。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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