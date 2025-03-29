美國副總統萬斯到訪之際　格陵蘭四黨共組新一屆自治政府

撰文：聯合早報
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丹麥自治領地格陵蘭島的四個政黨，在美國副總統萬斯（JD Vance）到訪前幾小時，宣布組成新一屆自治政府。

綜合路透社和新華社報道，格陵蘭島四個政黨周五（3月28日）簽署聯合執政協議，組成新一屆自治政府。這四個政黨在自治議會的31個席位中，共佔23席。

2025年3月28日，格陵蘭，圖為萬斯伉儷飛抵美國在當地的「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base）。（Reuters）

▼萬斯在格陵蘭組成新一屆自治政府後飛抵當地

民主黨在本月早些時候的選舉中贏得最多席位，黨魁尼爾森（Jens Frederik Nielsen）將擔任自治政府總理，他曾敦促各黨派擱置分歧，在美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的吞併威脅面前展現團結。

特朗普多次揚言要得到格陵蘭島，並考慮向當地增派駐軍。美國副總統萬斯和夫人定於周五隨美國代表團訪問格陵蘭，屆時將參觀美國位於格陵蘭北部的皮圖菲克太空軍基地。

2025年3月28日，格陵蘭努克，圖為四個政黨代表宣布組成新一屆自治政府。（Reuters）

美國代表團成員也包括國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）和能源部長賴特（Chris Wright），代表團預計於格林尼治標準時間周五下午3時30分左右（香港時間晚上11時30分左右），飛抵皮圖菲克基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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