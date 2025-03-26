萬斯將隨美國代表團訪問格陵蘭

美國副總統萬斯（JD Vance）將隨妻子烏莎（Usha Vance）一同訪問丹麥自治領土格陵蘭島。



法新社報導，萬斯星期二（3月25日）宣佈，他會與烏莎一起跟隨美國代表團，於星期五（28日）訪問格陵蘭島。屆時他將會見駐紮在當地的美國太空部隊成員，並「檢查格陵蘭島的安全狀況」。

華盛頓早前公佈烏莎和美國代表團訪格陵蘭島的行程。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）批評稱，此舉對格陵蘭和丹麥造成不可接受的壓力。

萬斯在星期二的一段視頻中說：「烏莎星期五訪問格陵蘭島的消息，引起極大轟動，我決定還是不要讓她獨自享受這些樂趣，所以我要和她一起去。」

1月1日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）發表新年講話。（Reuters）

白宮緊接着宣佈，烏莎此前公開的行程已經取消，包括觀看狗拉雪橇比賽。她會與萬斯一同前往格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地。這是美國駐格陵蘭的太空軍基地，也是美國最北的軍事基地。

美國總統特朗普1月底重返白宮後，多次揚言要接管格陵蘭，並考慮在當地增派駐軍，但格陵蘭和丹麥當局堅決反對。

萬斯在影片聲明中說，其他國家試圖利用格陵蘭「威脅美國、威脅加拿大，當然也威脅格陵蘭人民」，而特朗普「希望加強格陵蘭人民的安全」。

他還表明，美國和丹麥領導人已忽視格陵蘭太久，「我們認為，我們可以讓事情往另一個方向發展」。

根據早前的報導，訪格陵蘭的美國代表團成員，包括由美國國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）和能源部長賴特（Chris Wright）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

