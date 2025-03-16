萬斯偕妻子聽音樂會　入場即被觀眾報以噓聲鬧爆｜有片

英國媒體報道，美國副總統萬斯（JD Vance）與妻子烏莎（Usha Vance）3月13日（周四）晚出席在華盛頓約翰甘迺迪表演藝術中心（The Kennedy Center）舉行的音樂會，在入場就座時，二人被現場觀眾報以噓聲「歡迎」，亦有畫面拍到現場有人講「粗口」，萬斯則面帶微笑，還向對他「開汽水」的觀眾揮手致意。



美國副總統萬斯與妻子出席古典音樂會時被現場觀眾報以噓聲「歡迎」：

據《衛報》報道，萬斯與妻子烏莎出席在約翰甘迺迪表演藝術中心舉行的美國國家交響樂團音樂會上就座時，遭到觀眾報以如雷灌耳的噓聲「招待」。

從網上的影片可見，音樂會即將開場，副總統一行魚貫進入包廂。當萬斯和他的妻子烏莎就座時，音樂廳內爆發大量噓聲和嘲笑聲，淹沒了現場公告的聲音。

報道指，這是一場古典音樂會，觀眾一般都彬彬有禮和較為克制，現場發生如此激烈的政治表態並不尋常。

據報道，現場有觀眾向萬斯大喊：「你毀掉了這個地方」（You ruined this place!），而萬斯則對現場的一切報以微笑和向群眾揮手。

報道提到，當萬斯的車隊抵達約翰甘迺迪表演藝術中心時，觀眾必須接受特勤局的全面安全檢查，這導致音樂會延遲了25分鐘開場。

今年2月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）解雇約翰甘迺迪表演藝術中心董事會主席及13名董事，其後任命自己為新主席，並任命了新的董事會成員，其中包括萬斯的妻子烏莎。

2024年7月15日，共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在妻子烏莎（Usha Vance）的陪同下抵達美國威斯康星州參加第一天的共和黨全國代表大會 (RNC) 。

萬斯自從上月在白宮出席與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的會晤後，就被外界指控其立場「親俄」，成為不少美國民眾的「抗議目標」。他曾打算到佛蒙特州（Vermont）滑雪度假，其後因遇到大量示威者而被迫改變行程。