緬甸地震｜緬甸氣象和水文局監測到12次餘震　USGS料死亡人數破萬

［泰國地震／緬甸地震／曼谷地震］緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，迄今已有至少144人死亡。美國地質調查局（USGS）同日稍後估計，該國死亡人數可能超過1萬人。另外，緬甸曼德勒緬甸氣象和水文局29日凌晨發布消息稱，當地發生強震，已陸續監測到12次餘震。



美媒28日報道，美國地質調查局在預測地震所造成的死亡人數方面對緬甸發布了「紅色預警」，即意味着當地地震或造成大量傷亡及重大損失。

2025年3月28日，緬甸發生嚴重地震，美國地質調查局（USGS）在預測地震所造成的死亡人數方面對前者發布「紅色預警」，即意味着當地地震或造成大量傷亡及重大損失。（USGS網站截圖）

美國地質調查局也預計緬甸所面臨的經濟損失，可能超過該國的國內生產總值（GDP）。USGS指出，過去受「紅色預警」級別災難所影響的國家，通常都需要國際社會儘快提供救災援助。

2025年3月28日，緬甸曼德勒，強烈地震過後，一棟倒塌建築物壓在馬路上。（Reuters）

另外，新華社29日報道，緬甸氣象和水文局公布的數據顯示，該12次餘震中，最高震級為7.5級，最低震級為2.8級。

中國外交部亦表示，目前未有中國公民在這場地震中喪生的報告。