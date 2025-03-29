緬甸大地震 | 英國遊客曼谷觀影遇狂震誤認特技　台灣朋友：地震

緬甸周五（3月28日）發生強烈地震，香港天文台錄得緬甸震級高達7.3級。強震還波及緬甸周邊數個國家，泰國曼谷有震感。一名英國遊客在曼谷觀看電影時受到地震波及，因電影劇情恰逢高潮，她不覺遇到地震還以為是電影特技，直至身邊朋友提醒才匆匆出逃躲過一劫。



英媒PA Media報道，這名來自倫敦的英國遊客Mandy Tang描述當時情況，指自己正觀看一部名為The Red Envelope的電影，因她是購買IMAX戲票，事發時還以為震動由座椅發出，只為提升觀眾臨場感。

Tang指事發時，在場觀眾無一人離席避難，而身邊同行的台灣朋友堅持認為是地震，二人一起走出電影院避難，她這才驚覺遇到地震，還「回頭看見門時開時關，所有的椅子都在搖晃（the doors were opening and closing, all the chairs were shaking）。」

圖為改編自2023年的台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國電影The Red Envelope（台譯冥婚鬧泰大）。（截圖自IMDB）

The Red Envelope（台譯冥婚鬧泰大）改編自2023年的台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，由Chayanop Boonprakob導演，講述一名恐同警察因偶然間撿到冥婚利市，而被迫與生前為同性戀男性的鬼魂結為連理的故事。