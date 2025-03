緬甸大地震 | 英國遊客曼谷觀影遇狂震誤認特技　台灣朋友：地震

緬甸周五(3月28日)發生強烈地震,香港天文台錄得緬甸震級高達7.3級。強震還波及緬甸周邊數個國家,泰國曼谷有震感。一名英國遊客在曼谷觀看電影時受到地震波及,因電影劇情恰逢高潮,她不覺遇到地震還以為是電影特技,直至身邊朋友提醒才匆匆出逃躲過一劫。



英媒PA Media報道,這名來自倫敦的英國遊客Mandy Tang描述當時情況,指自己正觀看一部名為The Red Envelope的電影,因她是購買IMAX戲票,事發時還以為震動由座椅發出,只為提升觀眾臨場感。

Tang指事發時,在場觀眾無一人離席避難,而身邊同行的台灣朋友堅持認為是地震,二人一起走出電影院避難,她這才驚覺遇到地震,還「回頭看見門時開時關,所有的椅子都在搖晃(the doors were opening and closing, all the chairs were shaking)。」

圖為改編自2023年的台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國電影The Red Envelope(台譯冥婚鬧泰大)。(截圖自IMDB)

The Red Envelope(台譯冥婚鬧泰大)改編自2023年的台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》,由Chayanop Boonprakob導演,講述一名恐同警察因偶然間撿到冥婚利市,而被迫與生前為同性戀男性的鬼魂結為連理的故事。