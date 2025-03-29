緬甸地震｜專家：泰國城市樓宇密集　遇遠震或造成更大破壞

［泰國地震／緬甸地震／曼谷地震］泰國罕有地震，這次受緬甸強烈地震波及而震感明顯，甚至有高樓倒塌更是少見。專家指出，泰國城市高樓密度大，或許使遠震帶來的破壞更大。



南洋理工大學亞洲環境學院、新加坡地球與觀測研究所（Earth Observatory of Singapore）副教授韋生吉（Wei Shengji）接受《聯合早報》訪問時說，緬甸以前發生過地震，因此再次發生地震也在預估之中。可是，此次地震的強度震級大，釋放巨大的地震波能量，傳播距離也更遠。

美國地質調查局（USGS）測得緬甸地震強度為黎克特制7.7級，震中位於實皆（Sagaing）西北面16公里處，鄰近緬甸第二大城市曼德勒（Mandalay），距離首都內比都（Naypyidaw）大約100公里，地震震源深度為10公里的走滑斷層活動，屬於淺層地震，破壞力較大。這條名為實皆斷層（Sagaing Fault）的構造是緬甸板塊與巽他板塊的交界。

2025年3月28日，泰國曼谷，圖為一棟未完成的摩天大樓受到地震波及化為殘骸，當局組織人員徹夜救援，這建築此前由中國參與合作初步完成建設。（Reuters）

泰國自然資源與環境部說，泰國此次很多地區均有震感，特別是北部、東北部、東部和中部地區，包括曼谷及周邊。

韋生吉說，泰國境內沒有像緬甸那樣的大斷層，屬於相對穩定的地質塊體。此次緬甸地震破裂向南延伸，震級又較大，所以影響到泰國大部分地區，這也就是曼谷感覺到強烈震動的主要原因。

在地震學中，「地震破裂」是指地震發生時地殼的滑動程度。由於曼谷位於一個廣闊的盆地之中，盆地中充滿鬆散的土壤沉積物，容易放大地震波。這些被放大了的地震波又進一步和盆地裏的高樓產生共振，使高樓的震動強烈。曼谷受影響異常嚴重的可能因素之一就是曼谷的高樓密集。

2025年3月28日緬甸發生大地震，泰國震感強烈，曼谷有興建中的建築倒塌（Reuters）

曼谷近幾十年來沒嚴重地震 建築抗震設計或並不嚴格

此外，韋生吉說，曼谷近幾十年來沒有遭遇過嚴重的地震，所以一些建築的抗震設計可能並不嚴格。「經過這次事件，泰國的建築要求和市區規劃可能會更多地考慮如何加強抗震設計。」

實皆斷層位移速率為每年2厘米，它曾在1930年引發一次7.3級大地震，造成緬甸500人死亡，並帶來嚴重破壞。

本文獲《聯合早報》授權轉載

