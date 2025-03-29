彭博社：歐盟擬制定讓步「條款清單」　爭取美國取消部份關稅

彭博社3月28日報道，歐盟正在確定它願意對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在經貿上做出何種讓步，以確保美國部份取消那些已經開始打擊歐盟出口、且勢將在4月2日之後增加的關稅。



知情人士透露，歐盟官員本週在華盛頓舉行的會議上獲知，他們沒辦法避開新的汽車關稅和特朗普下週將推出的「對等關稅」，有關潛在關稅削減協議最終框架的討論也已啟動。

2025年3月28日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

彭博社引述匿名的知情人士稱，歐洲委員會開始為潛在協議制定「條款清單」（term sheet），這份清單將列出懲罰性貿易措施的談判領域，包括降低其自身的關稅、與美國相互投資以及放寬某些法規和標準。

知情人士指，這份「條款清單」將成為歐盟在對等關稅生效後與美國談判的基礎，相關關稅可能會影響所有或大部份出口到美國的歐盟商品。不過任何由副手們磋商達成的協議仍需特朗普批准。

2025年1月27日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）和歐盟（European Union）旗幟的3D列印微模型。（Reuters）

知情人士稱，美國尚未提出對歐盟徵收的關稅水平，但歐盟官員預計將達10%至25%。歐盟需要時間來準確評估特朗普的措施，因此歐方不太可能立即就對等關稅作出回應。

歐盟的貿易部長們已定於4月7日開會討論美國的措施和歐盟可能做出的回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

