特朗普宣布對進口汽車徵25%關稅　歐盟表遺憾　加拿大揚言報復

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月26日宣布對所有進口汽車永久性徵收25%關稅，相關措施將於4月2日起生效。對此，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）批評，美國對進口汽車的關稅措施是對加拿大工人的「直接攻擊」。歐盟則對美方的舉動表示遺憾，稱此舉除了將影響相關企業外，對歐美兩地的消費者更不利。



據路透社和美國《政治報》（Politico）報道，卡尼表示，加拿大將很快對美國的新關稅作出回應，包括對美方實施報復措施、對輸美商品徵收出口收費，惟未有透露相關詳情。

2025年3月26日，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）在安大略省參加自由黨競選之旅的集會。（Reuters）

卡尼指出，他認為盡快與特朗普對話是合適之舉，並指自已將於周四召開高層內閣會議，商討加拿大將如何回應。他強調：「我們將保衛我們的工人，我們將保衛我們的公司，我們將保衛我們的國家。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發聲明表示，歐盟將繼續尋求通過與美國談判解決關稅問題，同時將堅定維護其自身經濟利益。

2025年3月20日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在比利時布魯塞爾出席記者會。（Reuters）

她其後暗示將對美國的新關稅作出回應：「（歐盟）作為一個主要貿易強國和由27個成員國組成的強大共同體，我們將共同保護整個歐盟的工人、企業和消費者。」