緬甸地震｜曼德勒11層高大樓倒塌 4樓以下陷瓦礫堆 多人遭活埋
撰文：劉耀洋
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（緬甸地震／泰國地震／曼谷地震）緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，迄今已造成逾千人死亡。緬甸媒體同日報道，一棟位於曼德勒市（Mandalay）的11層高大樓在地震期間倒塌，最底4層完全陷進瓦礫堆中，多人被活埋。
緬甸Khit Thit Media及Mandalay Free Press於28日報道，倒塌的大樓名為Sky Villa Condo的11層高大樓。
救援人員表示，他們面臨餘震頻繁、欠缺足夠挖掘設備、救援人員不足等問題，導致搜救行動緩慢，直到深夜他們仍未能救出被困瓦礫堆中的民眾。
報道稱，許多人在大樓倒塌之初依舊活着，直到當晚9時仍可以聽到大樓內傳出說話聲，其中包括2名兒童、1名女子和1名老婦。
報道提到，最後該名住在4樓的老婦因等不到救援而不幸罹難，惟仍未確定受困民眾、生還者的數量。
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