緬甸地震｜特朗普稱將協助救災　前USAID官員：還有援外資源嗎？

緬甸3月28日發生大地震後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示將協助應對災情。但美國國際開發署（USAID）前官員出面打臉稱，受此前大幅預算和人員削減影響，目前對外救援系統「處於崩潰狀態。」



據美媒報道，特朗普在地震後向記者表示：「我們會提供幫助。是的，發生的事情太可怕了。」美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也表示，「USAID一直擁有一支災難應對專家團隊，會在災後提供即時援助。儘管預算削減，我們履行這些職責的能力並未受到影響。」

圖為緬甸消防部門2025年3月29日上傳在社交媒體Facebook的照片，圖中可見緊急服務人員正在曼德勒省（Mandalay）執行救援任務。（FB@Myanmar Fire Services Department）

然而，曾在拜登（Joe Biden）政府時期負責監督救災小組和人道工作的USAID前高級官員查理斯（Sarah Charles）卻反駁稱，目前該體系支離破碎，因缺乏人力和資源來協助救援行動。

查理斯還表示，搜救隊、搜救犬及重型設備運送到災區所需的特殊運輸合約，據信已被削減。此外，USAID的人員裁減也導致通常負責協調與盟國合作，指導搜救和應對行動的團隊「嚴重受損」，大幅影響美國援外能力。

美國國際開發署（USAID）在全球進行不少天災人禍的救援工作，包括巴基斯坦水災災民。（Reuters）

特朗普1月20日上任後決定消減對外援助，導致USAID逾80%的項目被取消。