緬甸地震｜當地救援人員缺機器徒手挖人 NGO曝2大救災難點
撰文：劉耀洋
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［泰國地震／緬甸地震／曼谷地震］緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，迄今已造成逾千人死亡。英媒報道稱，一名在當地曼德勒（Mandalay）地區附近農村地區參與救援的男子表示，由於缺乏所需的挖掘機等機器，他們只能徒手救人，但成效甚微。另外，隨着多個人道組織展開救援工作，他們陸續反映出各種救災難題。
英國廣播公司（BBC）報道，該名受訪的男子稱，目前為止，救災的重點皆集中在城市，但據他所目測，受災最嚴重的地區是反而曼德勒附近的小村莊。
他後來向BBC更新救災狀況，稱他們只能徒手進行救援，但根本不足以救出被困在廢墟下的民眾。他表示自己感到非常絕望，眼看受困民眾大叫救命，卻對此無能為力。
基礎建設遭摧毀、通訊設備不良
美媒報道，無國界醫生駐緬甸代表團團長佛朗哥（Federica Franco）表示，該組織正在努力調動人員前往救災，但在道路被毀和通訊不良的情況下，救援進度嚴重受阻。
她透露，組織稍早前曾派員赴災區，但救援人員卻因基本交通設施被毀，而無法抵達目的地。
有其他國際非政府組織（NGO）負責人也提到，緬甸的網路連線即使在平常日子也很差，地震後更使通訊變得更加不穩。在地震發生後的最初幾個小時內，她與各地工作人員的溝通一度陷入完全癱瘓。
緬甸衝突阻礙救災
另一方面，緬甸持續已久的衝突使得救災的進度受阻。上述NGO負責人告訴美媒，緬甸幾乎80%的地區都處於軍政府控制範圍之外，並由不同的民兵組織所控制。各人道組織因此難以全面了解災情，及協調救災活動。
國際特赦組織緬甸研究員弗雷曼（Joe Freeman）則表示，緬甸軍方長期以來一直拒絕向敵對衝突方控制的地區提供援助，結果在地震發生後，人道物資及人員難以快速進入受限的受災地區。
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