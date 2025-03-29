緬甸大地震｜外媒：首都內比都機場航空管制塔倒塌　至少6死

（緬甸地震／泰國地震／曼谷地震）緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，迄今已造成逾千人死亡。當地媒體報道稱，地震導致首都內比都（Naypyitaw）主要機場的航空管制塔倒塌，造成至少6人死亡。



緬媒《今日緬甸》（Myanmar Now）29日報道，由於內比都機場的航空設備遭到嚴重損壞，該機場在地震後已關閉。

一名消息人士透露，在航空管制塔倒塌後，一名航空交通管制員、3名女助理及其中一名助理的2歲兒子和一名軍事情報官員被證實死亡。

2016年8月31日，正準備離開的聯合國代表團車隊正駛往緬甸內比都國際機場。（Getty）

報道提到，位於該國第2大城市曼德勒（Mandalay）的機場也在地震中受損，從網上流傳的影片顯示，機場建築物內部天花板倒塌，到處都是瓦礫，身處其中的民眾則四處走避。

報道還引述仰光國際機場一名航空人員稱，內比都和曼德勒機場的雷達系統已停止運作，因此飛機無法通航。