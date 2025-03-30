救助兒童會緊急呼籲｜緬甸百年強震　跨境兒童亟需人道援助

救助兒童會緊急呼籲，緬甸遭遇百年來最強地震後，當地及泰緬邊境兒童正面臨嚴峻人道危機。



圖、文：救助兒童會

震央位於緬甸第二大城曼德勒近郊，是自2023年土耳其-敘利亞地震後全球最強震。緬甸已對六個省邦發布緊急狀態，死亡人數持續攀升，正分秒必爭進行搜救工作。

泰國北部與緬甸接壤地區同樣受創，泰國也宣布進入緊急狀態，救助兒童會正評估當地校舍損毀情況。地震導致逾28,000名棲身難民營的兒童處境更加嚴峻。

救助兒童會亞洲區署理總監Jeremy Stoner表示：

這場地震徹底改變了緬甸全境和泰國部分地區無數人的生活。當災民們仍在艱難面對這場巨變時，許多兒童和家庭急需我們立即伸出援手。

「面對如此大規模的災難，兒童當下及長遠亟需安全的棲身之所、食物、食水、醫療及教育保障，同時需要免於暴力、剝削與虐待的威脅。地震過後數日、數週乃至數月間，兒童的心理支援至關重要，國際社會必須立即採取協調一致的行動，才能有效回應緬甸與泰國災區兒童及社區的需求。」

泰國擁有約390萬名移民勞工，其中許多來自鄰國緬甸，許多兒童在他們的一生中從未經歷過這樣的地震。

泰國救助兒童會執行總監Guillaume Rachou補充：

「我們正與泰國各地合作夥伴評估地震對學校、兒童及家庭的影響，特別關注長期合作的貧困社區與移民群體，同時評估校舍結構損毀情況，以確保兒童不會返回危險建築。」

「對棲身泰緬邊境的難民兒童而言，這場地震更令本已匱乏的衛生設施雪上加霜。許多原本結構脆弱的校舍因餘震進一步受損，已無法安全使用。」

曼谷居住著逾百萬移民勞工，其中棲身於擁擠簡陋居所者，正面臨更高的流離失所風險與獲取社會服務的困境。目前至少40名移民，其中12名為兒童，被迫遷往衛生條件惡劣、糧食與醫療資源不足的臨時收容所。隨著災情明朗，相關數字恐持續攀升。

救助兒童會現就緬甸及泰國地震災情發出緊急募捐呼籲，希望香港各界人士慷慨解囊，支援當地的賑災及人道救援工作。所得的捐款將撥入兒童緊急救助基金，幫助各地的受災兒童。公眾可透過直接存款至以下香港救助兒童會銀行戶口捐款，或瀏覽香港救助兒童會網站： http://savethechildren.click/mym-earthquake-apeal

滙豐銀行：004-023-162100-838

東亞銀行：015-518-40-400120-6

透過FPS捐款：FPS ID 116097098

透過 Alipay捐款: https://savethechildren.click/earthquake-relief-Alipay

救助兒童會自1995年起於緬甸開展工作，提供拯救生命的醫療服務、糧食及營養援助、教育及兒童保護項目。

救助兒童會自1979年起在泰國開展工作。泰國救助兒童會致力透過教育、兒童保護、生計支援及兒童權利倡議等項目，幫助當地弱勢兒童社群。