緬甸地震｜宣明會身處當地　緊急呼籲為受災家庭及兒童提供援助

3月28 日，緬甸發生強烈地震，多區逾百萬民眾感受強烈震感地震亦波及泰國、孟加拉、老撾、柬埔寨、越南以及中國內地 ，其中緬甸中部有大樓及建築物倒塌。



圖、文：香港宣明會

當地災情嚴峻，死傷人數仍在上升， 宣明會正密切進行災情評估。宣明會緬甸辦事處總幹事 Dr. Kyi Minn表示： 「災區人口密集，影響嚴重。宣明會正在努力與當地工作人員了解情況，並已準備因應需要隨時提供緊急援助。我們對這次受地震影響的兒童和家庭深表關注。宣明會的工作人員均有受過災難應變培訓，並已動員準備配合需要。」

目前，當地緬甸民眾感到環境極度不安全，許多人擔心很快會再次發生另一場地震。

「我們擔心附近的堤壩可能突然崩塌，大家都憂慮會再次發生地震。」緬甸宣明會傳訊經理Swe Nyein 說。

宣明會緬甸辦事處已全面啟動機構的持續營運和緊急應變計劃。所有緬甸宣明會工作人員均隨時候命 ，保安團隊亦正密切監察情況。

Dr. Kyi Minn亦表示： 「 我們特別擔心地震期間可能有兒童受困或與家人失散。我們的首要任務是確保受影響的人群能獲得食物、安全臨時住所、乾淨水源和醫療服務。 」

宣明會在緬甸工作超過30年，我們在當地的工作人員正評估災情及提供緊急援助，當中包括提供食物、乾淨水源、安全臨時住所和衛生用品，以在這關鍵時刻保護兒童和家庭。

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