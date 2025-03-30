美國防部長機密備忘錄曝光　阻嚇大陸武統台灣為優先事項

美媒周六（3月29日）報道，根據一份內部機密指導備忘錄，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）已調整美軍策略，將阻止中國大陸武統台灣作為優先事項，並對台灣採取「拒止防衛」（denial defense）指導方針，並要求台灣大幅增加國防支出。



《華盛頓郵報》報道，這份長達9頁的備忘錄名為「中期國防戰略指導」（Interim National Defense Strategic Guidance），已於3月中旬在美國防部內部廣泛流傳，並由赫格塞思親自簽署。

圖為美國國防部五角大樓。(Reuters)

赫格塞思寫道：「中國是國防部唯一的威脅，否認中國佔領台灣的既成事實，同時保衛美國本土是國防部唯一的戰略部署。」

他周日（30日）訪問東京時，向日本防衛大臣中谷元表示，日本幫助華盛頓在台灣海峽等地區建立「可信的」威懾力，在應對中國侵略方面發揮不可或缺的作用。

2025年3月30日，日本東京防衛省，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中古元進行會晤。（Reuters）

台灣「拒止防衛」計劃透過增加潛水艇、轟炸機、無人艦艇，以及陸軍與海軍陸戰隊的特種部隊部署，以及更加重視使用炸彈摧毀加固目標和地下目標。該計畫還要求加強印太地區美軍駐地防禦，建立預先部署的軍事儲備，並改善後勤保障。

該備忘錄還呼籲要求施壓台灣、令其大幅增加國防開支。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）陣營此前敦促台灣將10%GDP投入到軍事準備，這一比例遠高於美國及其盟友的國防支出。