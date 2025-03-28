美防長出訪菲律賓　重申與菲共同防禦條約堅定承諾

到馬尼拉訪問的美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在會見菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）時重申美國對與菲律賓共同防禦條約的堅定承諾。



路透社引述赫格塞思周五（3月28日）的話說：「考慮到來自中國的威脅，威懾在世界各地都是必要的，但在貴國這個地區尤其如此。」赫格塞思稱，兩國必須「並肩作戰」，共同應對來自中國的威脅。

2025年3月28日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在菲律賓馬尼拉馬拉坎南宮（Malacañan Palace）會見美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。 （Reuters）

赫格塞思是在美國攻擊胡塞武裝的信息事前泄露引發抨擊之際，開啟他對太平洋盟友的訪問行程，於3月28日至29日訪菲。他訪問馬尼拉後，還將前往日本東京和二戰戰場硫磺島，此前菲律賓和中國船隻在有爭議的南中國海發生了數月的對峙。

法媒引述赫格塞思說：「朋友們需要並肩站在一起，阻止衝突，確保航行自由，無論你稱之為南中國海還是西菲律賓海。」他補充道：「以實力實現和平是非常現實的事情。」

2025年3月28日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）訪問菲律賓時，在會議上發言。 （Reuters）

赫格塞思的這次訪問旨在加強美國與亞太地區盟友的關係，而赫格塞思正面臨民主黨議員要求他辭職以及共和黨議員要求他提交獨立報告的呼聲。

此前，中國新聞社引述中國外交部發言人郭嘉昆周二（25日）在例行記者會上答覆記者的話說，事實一再證明，引狼入室只會引火燒身，甘當「棋子」只會淪為「棄子」。他說：「我們也奉勸菲方有關人士，不要充當他國代言人，不要再繼續搞基於個人政治目的的作秀表演。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

