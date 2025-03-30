美國防部長讚日本有「武士精神」 強調日本應對中國威脅作用
撰文：莊勁菲
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美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周日（3月30日）訪問日本，與日本防衛大臣中古元進行會晤。赫格塞思表示，日本自衛隊具有「武士精神」，並強調日本在應對中國威脅方面不可或缺的作用，可協助美國在包括台灣海峽在內地區建立可靠的威懾力。赫格塞斯還表示，將實施升級美國在該國軍事指揮權的計劃。
赫格塞思在東京防衛省對中谷元表示： 「我們的軍隊具有共同的武士精神（warrior ethos），這決定了我們的力量。」
他稱日本是「印度太平洋地區和平與安全的基石」，並表示美國政府將繼續與其主要亞洲盟友密切合作。
據路透社報道，日本在長達3,000公里的東亞群島上駐紮了5萬名美國軍事人員、戰鬥機中隊和華盛頓唯一的前沿部署的航空母艦打擊群，這些群島包圍了中國的軍事力量。
目前，日本的軍事開支已增加一倍，其中包括購買遠程導彈的資金。中谷表示，赫格塞思和他同意加快聯合生產超視距空對空「AMRAAM」導彈的計劃，並考慮合作生產SM-6 地對空防禦飛彈，以幫助緩解彈藥短缺的問題。
赫格塞思稱，他請求日本給予更多具有戰略意義的西南島嶼的准入權限，這些島嶼位於有爭議的東海邊緣，靠近台灣。
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