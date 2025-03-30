聯合航空客機華盛頓降落時與風箏接觸　有驚無險安全着陸

美國華盛頓列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）3月29日再發生九霄驚魂事件，聯合航空（United Airlines）一架客機準備降落時，碰到一個風箏，幸無導致意外。



美國廣播公司（ABC）及《每日郵報》報道，事發於29日下午，聯合航空編號654航班由德州侯斯頓飛抵列根國家機場時，根據機師和空中交通管制員的通訊顯示，航道上有一個風箏，距離地面大約30米。

航機最終安全降落，聯合航空指，機上沒有人受傷，飛機經檢查後亦證實絲毫無損。

機場管理部門表示，警方接報指機場附近的Gravely Point有民眾放風箏，到場後一度沒收，其後已物歸原主，並沒有作任何起訴。而該處因為飛機低飛，當局明文禁止放風箏。

列根國家機場今年內多次登上新聞頭條，除了這次事件外，達美航空（Delta Air Lines）一架客機起飛時險與美軍軍機相撞；而在1月時，美國航空客機降落時與一架黑鷹直升機相撞，導致67人喪生。

2025年1月30日，在美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近，一架軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河墜入波托馬克河。圖為搜救隊在機場附近進行善後工作。（Reuters）

另外《每日郵報》亦提到，列根國家機場控制塔兩名當值員工先口角繼而動武，消息人士更稱，控制板遭血濺，形容情況失控。