英國夫婦WhatsApp群組抱怨女兒學校　校方報警　警上門逮捕

英媒3月29日報道，英國赫特福德郡伯翰姆伍德鎮（Borehamwood）一對夫婦1月29日在家遭警員上門逮捕，原因是他們在社交媒體WhatsApp群組中抱怨女兒學校的人事安排，校方報警。夫婦不滿警方沒有拿出確切證據，但他們卻因涉嫌騷擾和惡意通訊被拘留8小時。



50歲的馬克西（Maxie Allen）和46歲的羅莎林（Rosalind Levine）的9歲女兒莎夏（Sasha）患有癲癇，她曾就讀於當地考利山小學（Cowley Hill Primary School）。

Maxie Allen和Rosalind Levine仍不清楚為什麼被捕，也不知道到底做錯了什麼。（X/ @TimesRadio）

馬克西向英國天空新聞表示，2023年11月23日，小學校長宣布將會退休。但學校理事會立即決定副校長10個月後升任代理校長，沒有刊登招聘廣告。馬克西私下諮詢理事會主席要求作出解釋，但他認為對方的答復閃爍其詞，遂向所有理事會成員寫電郵詢問細節。

當事人自述來龍去脈

隨後他把電郵發到WhatsApp家長群組。在這個群組，家長們討論過理事會曾發布的一份聲明，它要求家長不在WhatsApp、FaceBook等社交平台討論校長換人。妻子羅莎林在群組內對校方表達不滿。

主席2024年7月12日寫電郵給羅莎林，指兩夫妻發表「詆毀和煽動性的評論」，並警告若不停下就禁止他們進入女兒的學校。兩人否認，反擊指校方獲取他們的私人簡訊，2天後，兩人被禁止入校。

2025年1月29日，英國赫特福德郡（Hertfordshire）的6名警察上門逮捕小學女生Sasha的父母Maxie Allen和Rosalind Levine。（影片截圖）

今年1月29日，就在莎夏轉學後的5天，6名警察上門，當着3歲小女兒的面抓走馬克西和羅莎林。8個小時他們才被釋放。

《天空新聞》影片評論區有網民忿忿不平，認為學校和警察做法不當：「6名警察抓1對家長太離譜了」、「施紀賢（英國首相）還吹牛說英國言論自由？」、「學校負責人應該因浪費警力而被辭退。」