緬甸地震｜泰國民眾未收到災難警報 質疑系統成效
撰文：張子傑
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［泰國地震/曼谷地震/緬甸地震］緬甸中部3月28日發生強烈地震，造成當地傷亡慘重，鄰國泰國多處亦感受到震動，曼谷更有興建中的高樓大廈倒塌。泰媒報道，不少泰國網民在地震後於社交平台留言，抱怨官方的災難警報系統成效。
《曼谷郵報》29日報道，泰國著名新聞主播Sorayuth Suthassanachinda的Facebook專頁有大批網民留言，其中一人表示，這次地震顯示泰國政府完全沒作準備，指當局連預警都沒發出；另一人則稱，即使地震警報有延誤或稱為欠缺準確，但至少都要發出。
很多網民質疑，泰國政府以往曾撥款用於開發災難警報系統，有用戶指出，沒有人可以預測地震，但政府在事後沒向民眾發安全指引的短訊就是失職。
報道提到，泰國副總理兼數碼經濟與社會部長巴色（Prasert Jantararuangtong）去年9月宣布推出以SMS短訊形式的災難警報系統，透過整合災害預防與減災處（DDPM）及國家水資源辦公室等部門的數據，向公眾提供消息。
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