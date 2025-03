緬甸周五(3月28日)發生強烈地震,香港天文台指錄得緬甸7.3級地震。強震波及周邊數個國家,一名泰國產婦當日來到曼谷一間醫院檢查身體,未料遇到狂震,她在撤離途中腹中羊水破裂產下女嬰,所幸母女雙全。



路透社報道,這名36歲的產婦Kanthong Saenmuangshin形容當時情況緊急,指在地面震動後,身體就開始分娩,她在醫護攙扶下經過樓梯時腹中羊水破裂,擔心孩子在樓梯間誕生,還祈求說:「我告訴我的孩子,別出來(I was telling my baby, don't come out yet)」。

醫護隨後趕到並將她安置在病床上,在一眾關照下順利產下一名女嬰,地面隨之停止震動。

2025年3月28日,泰國曼谷,圖為病人從Rajavithi醫院中撤離,並被安置在附近地面。(Reuters)

她對在緊急情況下突然分娩深感震驚,隨後與趕到醫院探視的丈夫為女嬰取小名「貂(Mink)」,因二人不希望孩子的名字與地震有關。她的丈夫在地震時還在公司上班,無法及時趕到醫院。