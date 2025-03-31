緬甸地震｜中國救援隊救出多名倖存者　幼童被埋壓逾60小時

緬甸7.9級地震發生後，中國救援隊和多支社會力量救援隊，相繼抵達緬甸開展救援。中國救援隊救出多名倖存者。



中國救援隊救出首名倖存者

中國救援隊經過5個多小時的緊張救援，於3月31日0點40分，在重災區曼德勒市的長城飯店救援點，搜救出一名被埋壓人員。該女性被困近60小時，獲救時情況良好。這是中國救援隊抵達曼德勒地區後，救出的第一位生還者。

中國救援隊救出第2名倖存者

3月31日5點37分，經過持續奮戰，中國救援隊在緬甸曼德勒市的天空公寓救援點搜救出一名在廢墟中被埋壓超60小時的幼童，孩子獲救時生命體徵良好，這是中國救援隊抵達受災最重的曼德勒地區後救出的第二位倖存者。目前，天空公寓還發現有多名被困人員，中國救援隊正在現場持續展開救援。

中國救援隊和公羊救援隊合作 再救出1名孕婦

上午6時20分許，中國救援隊和公羊救援隊合作在緬甸曼德勒天空公寓成功救出一名孕婦。

中國救援隊救出第4名倖存者

31日7點15分左右，中國救援隊再次搜救出一名在廢墟中被埋壓超過65小時的29歲女孩，該女孩獲救時生命體徵良好。目前，當地救援仍在緊張持續中。這是中國救援隊到達曼德勒市後，持續13小時緊張救援內救出的第四名倖存者。

中國救援隊是於30日傍晚5時抵達受曼德勒，人員迅速與駐當地中國使領館及地方政府確認災情，並派出前突小隊赴人員埋壓地區實地踏勘開展工作。隊內工程抗震專家進行營地地址評估勘選和搭建的同時，也對中國駐曼德勒總領館的建築進行受損情況安全評估。

另外，由應急管理部統籌組織的多支社會力量救援隊已先期抵達緬甸，包括雲南救援醫療隊在內的多支中國救援力量救出生還者。其中，在30日上午。中國湖南岳麓藍天救援在緬甸曼德勒的佛學禮堂，成功救出一名生還者。

雲南救援隊內比都救出受困近40小時老人

浙江公羊救援隊同日淩晨在曼德勒災區一棟倒塌樓房，救出一名緬甸籍少年，但該少年在急救車轉運途中不幸失去生命體徵。另據藍天救援隊消息，中方救援人員當天與緬方合作，在曼德勒一處住宅樓對兩名被困人員實施救援。

30日清晨5時，經過連夜緊急救援，中國雲南救援醫療隊會同當地救援力量，亦在緬甸內比都一家醫院的廢墟下，救出一名已被困近40小時的老人。據了解，這是中國雲南救援醫療隊抵達緬甸地震災區後，救出的第一名受災民眾。