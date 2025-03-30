緬甸大地震傷亡慘重　41°C高溫下街道瀰漫屍臭味　醫院物資短缺

緬甸中部3月28日發生大地震，傷亡慘重，美國地質調查局（USGS）估計該國死亡人數可能上萬。在鄰近震央的第二大城市曼德勒（Mandalay），當地街道瀰漫屍臭味，有救援組織指當地醫院忙於照顧傷者，但面對物資短缺困境。民眾也欠缺食物與清潔食水。



美媒報道，曼德勒街道上瀰漫屍體腐爛臭味，人們忙於清理瓦礫，希望能找到倖存者。

報道指，搜尋倖存者工作主要由當地居民完成，他們沒有重型設備幫助，要在41攝氏度高溫下用徒手和鏟搬運瓦礫。

在緬甸協助救援的組織Catholic Relief Services，代表Cara Bragg向傳媒指「醫院難以應對大量傷者湧入，醫療物資短缺，人們也難以找到食物和乾淨食水。」

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曼德勒機場在地震中損毀，飛往該市的所有商業航班都已停飛。基建損壞也造成當地通訊網絡出現中斷問題，阻礙救援工作。