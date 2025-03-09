日媒：南海海槽地震或須疏散67萬人　調查指僅一半城市有充分準備

《朝日新聞》的一項調查顯示，南海海槽（Nankai Trough，日語：南海トラフ）發生特大地震的最高級別警報將促使政府向67萬名民眾發出緊急疏散警告，但不到一半的受影響城市已就這件特大災害做好準備，這包括在發生地震時，需要緊急疏散的具體區域以及對受影響民眾人數作出評估。



據《朝日新聞》3月7日報道，南海海槽發生特大地震可能會引發巨大的海嘯，從關東到九州的太平洋海岸線都將受到波及。

日本氣象廳認為，近來某些地震活動可能是預示南海海槽將發生特大地震的徵兆。

根據日本內閣辦公室的指引，如果該部門認為極有可能發生規模的特大地震，將要求139 個潛在受影響城市的居民，提前一周撤離到洪水受災區域以外的朋友家中或庇護中心。

網上有關南海海槽發生特大地震，日本政府需緊急疏散67萬人的報道：

報道指，提前發出疏散警告是基於地震實際發生後，居民或者沒有足夠的時間撤離。

據報道，內閣辦公室在2月進行這項調查，訪問了最有機會受南海海槽地震及海嘯影響的地區，其中包括來自千葉縣到鹿兒島縣等14個縣，共139個城市。

內閣辦公室表示，暫時對潛在受影響人數沒有具體數字。一位官員表示：「在聽取各市町村意見的同時，我們也想了解整個國家的情況。」

《朝日新聞》整理70個市鎮的回應，估計需撤離人員總數為667,860人，而暫時可用的撤離中心的容量僅為422,676人。

2011年3月11日，日本岩手縣，大地震後發生海嘯，海水湧入宮古市沿岸街道。（Mainichi Shimbun via 路透社）

回顧過去，2011年東日本大地震後約有47萬人被迫撤離，而1995年阪神大地震後有超過 31萬人需撤離家園。

調查指，南海海槽若發生特大地震，需要疏散人口最多的是三重縣的伊勢市，有81,306人，其次是靜岡市，約有52,000人，以及三重縣的松阪市，約有51,000人。

南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。（天文台網站）

調查同時顯示，在139個市町村中，只有75個（約一半）指定了需要疏散的區域，並估算了受影響居民的數量。