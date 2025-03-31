金秀賢記者會｜公開對話內容　金賽綸酒駕前已與別人交往

韓國男星金秀賢3月31日現身記者會，回應連日關於他的感情爭議。



金秀賢以一身黑色打扮到場，神情凝重。他先向傳媒90度鞠躬致歉，稱「因為我一個人，太多人受到痛苦，還有已逝的故人無法安息，我感到很惋惜」。

他向傳媒表示：「我是膽小鬼，花了很多時間心理準備才站在這裏」，指自己的決定會影響到公司員工等等，因此有所猶豫。

金秀賢在記者會上90度鞠躬道歉。（網上圖片）

對於與金賽綸的感情關係，金秀賢稱當初否認消息是與主演的《淚之女王》正在播放，憂慮如果承認緋聞，難以想像對一起工作的所有演員和工作人員、製作公司及經理人公司的員工影響。

他指自己在「普通人金秀賢」與「明星金秀賢」之中選擇了後者，「所以其實我每天都非常害怕，因為我是明星金秀賢，我所選擇的每件事情，全部都會回到我身上。」

他聲淚俱下地強調，如果可以回到當時，自己仍然會做出同樣的選擇。

金秀賢表示，他與金賽綸像普通的戀人，因時間的流逝而分手，就算再度聯繫也小心翼翼，亦多少知道故人的事情 。

他稱金賽綸涉及醉駕時，對方已經與其他人交往。