金秀賢16代言逐個割席　今輪到Jo Malone　這名錶廠也疑悄悄切割

金秀賢一直是出名的會挑劇本的演員，以《來自星星的你》紅透全亞洲，但因陷入醜聞風暴，指控在金賽綸還未成年的15歲時與她交往，雙方爭議愈演愈烈。



金秀賢身原本握有16個代言，因為形象跌到谷底，廣告商紛紛切割止血，連鎖麵包店Tous Les Jours、精品PRADA、美妝品牌Dinto、電器品牌福庫電子（CUCKOO）都宣布不再續約，今天則是英國香水品牌Jo Malone London跟進，拔掉他亞太區品牌大使頭銜。

YouTube節目《橫豎研究所》一再曝光金秀賢相關照片。（YouTube截圖）

英國香水品牌Jo Malone London撤掉金秀賢亞太區品牌大使頭銜。（Jo Malone）

一個圖輯看清已切割金秀賢的品牌（點圖放大瀏覽）：

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手錶品牌MIDO在2021年邀金秀賢擔任亞洲區首位品牌代言人，雖然目前點開官網還能找到金秀賢的介紹，但品牌在最新形象照中似乎也斷開這份4年情，並沒有在釋出最新的代言照，疑似切割男神。

金秀賢出道17年，每部戲都收獲得高度討論，2014年以《來自星星的你》躍升韓流一哥，每支廣告代言為10億韓圜（約530萬港元），去年又以《淚之女王》人氣更上一層樓，現在價碼可能超過10億韓圜。韓媒預估，金秀賢這波爭議持續擴大，違約金至少200億韓圜（約1億港元）。

橫豎研究所威脅稱如果Disney+不取消播放金秀賢出演的影集《Knockoff》，將公開更多金秀賢相關影片。圖為去年金秀賢出席迪士尼發布會歡迎酒會。（莫匡堯 攝）

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