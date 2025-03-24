金秀賢遭暗示「有比N號房更猛未公開影片」　公司怒控橫豎研究所

韓國男星金秀賢日前遭到YT頻道「橫豎研究所」爆料，從已故女星金賽綸未成年時開始交往，引發一連串風波。



金秀賢經紀公司Gold Medalist今（24）日指控「橫豎研究所」恐嚇，因為該頻道在影片中暗示金秀賢有比「N號房」更誇張的猛料，且聲稱有相關影片存在。Gold Medalist今日提出3點聲明，稱影片並不存在，「橫豎研究所」的發言完全不是事實，將追加控告對方恐嚇。

YouTube節目《橫豎研究所》一再曝光金秀賢相關照片。（YouTube截圖）

橫豎研究所威脅稱如果Disney+不取消播放金秀賢出演的影集《Knockoff》，將公開更多金秀賢相關影片。圖為去年金秀賢出席迪士尼發布會歡迎酒會。（莫匡堯 攝）

Disney+《Knockoff》宣傳圖（Facebook）

《MK SPORT》報道，針對「橫豎研究所」的N號房指控，金秀賢經紀公司Gold Medalist今日提出3點聲明：

第一點，以刑法的恐嚇罪名，對「橫豎研究所」營運者提出追加控告；



第二點，Gold Medalist於20日以違反《性暴力犯罪處罰等相關特例法》，對在直播中發布金秀賢私生活照片的「橫豎研究所」提起控告。然而「橫豎研究所」卻於21日在直播中再次發布該照片。Gold Medalist怒控「橫豎研究所」的行為是犯罪行為，輕蔑法律和執法機關，讓人難以置信；



第三點，「橫豎研究所」在21和22日的直播中，提到金秀賢出演的Disney+影集《Knockoff》，並威脅稱如果Disney+不取消公開，將公開金秀賢相關影片。直播中還多次提及「N號房」，暗示金秀賢犯下類似罪行，並聲稱有相關影片存在。Gold Medalist稱這些指控並非事實，且直播中聲稱的影片根本不存在。而《橫豎》的舉動已構成嚴重犯罪，將對其追加提告。



金賽綸疑似秘婚照再掀熱論 「金秀賢摸金賽綸」影片瘋傳 點圖放大看更多最新相關照片：

+ 25

延伸閱讀：

一週天氣預報》全台天氣變化、未來氣溫及降雨機率一次看

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】