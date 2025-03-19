金秀賢繼PRADA後再有廣告被撤　僅代言18天　中國代理：及時響應

韓國男星金秀賢和已故女星金賽綸的交往爭議備受外界關注。



身為頂流男神的金秀賢，目前的代言約莫15個，CJ集團下的烘焙品牌多樂之日已經宣布不續約，韓系美妝品牌Dinto及PRADA代言人頭銜也被拔，19日家電品牌福庫CUCKOO中國區代理也宣布撤換代言人：

此次調整是基於市場反饋的及時響應，也是對品牌價值觀的堅定守護。

福庫CUCKOO中國區代理宣布停止與金秀賢相關的品牌宣傳活動。（微博截圖）

福庫CUCKOO中國區代理宣布停止與金秀賢相關的品牌宣傳活動。（微博截圖）

福庫CUCKOO中國區代理宣布停止與金秀賢相關的品牌宣傳活動。（微博截圖）

金秀賢3月1日才剛突破中國「限韓令」，接下20年老牌韓國家電「福庫CUCKOO」的中國區代言，怎料卻爆發醜聞，19日中國區福庫官方發聲明：

全面停止與金秀賢先生相關的品牌宣傳活動；即刻撤換所有官方平台（包括微信、微博、官網等）中的金秀賢代言人形象素材；停止正在籌備中的相關營銷企劃；建立專項工作組，持續跟蹤事件進展。

事實上，該品牌近日因金秀賢醜聞引發中國網友強烈不滿，官方微博遭灌爆，要求撤換代言人的聲浪未見趨緩，重創金秀賢的事業。

2025年3月，在金秀賢鬧出醜聞後，家電品牌福庫CUCKOO中國區代理宣布撤換代言人（品牌廣告）

如今金秀賢確定被4家品牌切割，除了福庫外，還有多樂之日、Dinto及PRADA，接下來最受矚目的是他主演的Disney+原創劇《山寨人生》，若Disney+選擇提告，金秀賢可能不僅喪失片酬，還需負擔因製作延期或播出取消所帶來的損失，違約金額可能高達韓幣數百億元。

《山寨人生》的總製作費達韓幣600億元（約3.2億港元），而主演片酬通常佔製作成本的10～20%，金秀賢的單集片酬約為韓幣5至8億元（約270萬至430萬港元），以8集計算，他的總片酬估計超過韓幣50億元（約2700萬港元）。

「金秀賢摸金賽綸」影片瘋傳 女方生前畫作含「求救訊息」 點圖放大看更多最新相關照片：

+ 22

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】