緬甸地震｜越南胡志明市一住宅區逾342間公寓牆壁驚現裂痕

緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，截至31日，死亡人數已升至2056人、約3900人受傷、約270人失蹤。據越南媒體報道，強烈地震後，距離地震源頭緬甸實皆市近2000公里的胡志明市，第八區的一個住宅區有超過300間公寓的牆壁出現裂痕以及地磚爆裂的情況。



越南快訊（VN Express）29日報道，37歲的Kim Nam和家人在整理位於15樓的公寓時，發現牆壁多處出現裂縫，最長的裂縫位於通往走廊和臥室的門附近，長達3米；牆壁同時亦出現灰泥剝落的情況。

Kim Nam指：「裂縫似乎沒有蔓延，但我的家人仍然感到不安，」並補充說他們正在等待與住宅區管理部門討論解決方案。

網上媒體就越南胡志明市有公寓因為緬甸地震導致牆壁出現裂痕的報道：

據報道，地震於28日下午1時20分在緬甸發生；越南的胡志明市和河內都有震感。胡志明市的高層建築出現了持續近20秒的震動，最明顯的是第7和第8區以及位於市中心第1區。

Kim Nam憶述當時的情況，他的家人都感覺到震動，但並沒有立即意識到這是地震。當他們看到自家牆壁出現裂痕，大樓裏的其他人都衝下樓時，他們驚慌失措，也紛紛逃往地面。

他表示：「這是我們的公寓第一次出現這樣的裂縫，所以我相信這是地震造成的。」

報道指該公寓大樓位於武文傑街，由四棟29層高的建築物組成，2020年交付近1,700間公寓。

該大樓的管理委員會代表Nguyen Thanh Binh表示，他們已收到不少居民的報告，稱地震發生後，他們的公寓出現牆壁、天花板裂紋、瓷磚爆裂等現象。

截至29日中午，四棟樓宇有342間公寓提交類似報告，走廊和屋頂的一些區域的瓷磚也出現凸起或鬆動的情況。