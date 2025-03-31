馬林勒龐挪用歐盟公款罪成　或無緣競逐下屆法國總統大選

法國法院判定，極右翼領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）挪用歐盟公款罪名成立，並立即禁止她競選公職5年。若馬林勒龐上訴失敗，將代表她無法角逐2027年的總統大選。



據路透社報道，巴黎法院3月31日裁定，法國議員、國民聯盟（National Rally）前黨魁馬林勒龐挪用歐洲議會資金罪名成立。法院也立即禁止她競選公職，主審法官同時禁止馬林勒龐競選公職五年，並立即執行。

馬林勒龐當日現身法庭，但在判決結果宣讀前就離場。她曾三次參選總統，並計劃參加2027年法國總統選舉，目前在民意調查中遙遙領先，但法庭的判決可能意味着她競選最高領導人的希望破滅。她的議會席位會保留至任期結束。

2024年10月22日，法國極右翼領袖，國民聯盟主席馬琳勒龐（Marine Le Pen）在國會討論2025年預算案時上台發言。（Reuters）

馬林勒龐指責檢方試圖終結她的政治生涯，並稱這是一場阻止國民聯盟掌權的陰謀。

經過將近十年調查，巴黎刑事法院去年11月13日開庭審理本案。當時馬林勒龐和其他24名黨內官員、高層和前歐洲議會議員和議會助理，都被指控在2004年至2016年挪用歐洲議會金，給在法國為國民聯盟工作的員工支付薪水。

法院31日判定，馬林勒龐、當時擔任歐盟議員的另外八人和十二名議會助理，非法挪用歐盟資金罪。被告並未被指控私吞資金，而是利用歐盟資金為政黨謀利。

馬林勒龐坐在法庭前排，不時對法官的講話搖頭以示反對。

2025年3月31日，法國巴黎法院，法國極右翼領導人、國民聯盟（National Rally，RN）國會議員馬林勒龐（Marine Le Pen，左）和她的律師博塞呂（Rodolphe Bosselut，右 ）與其他24名被告（黨內官員和僱員、前議員和議會助理，不在圖中）被控非法挪用歐盟資金罪成。（Reuters）

國民聯盟的前身是國民陣線，由勒龐的父親讓馬里勒龐（Jean-Marie Le Pen）於1972年創立。

馬林勒龐於1986年加入國民陣線，並在2003年至2011年擔任國民陣線副領袖。她在2011年1月至2017年4月首次擔任國民陣線黨主席，後於2017年5月至2021年9月再次擔任主席，並在2018年將黨名更改為國民聯盟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

