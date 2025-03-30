金秀賢疑戀未成年金賽綸　韓啦啦隊女神李多慧回應了：不覺很衝擊

啦啦隊女神李多慧27日出席台灣冰品活動，帶來全新「雪口舞」，相當俏皮可愛。而被問到男星金秀賢近期捲入和已逝女星金賽綸未成年交往的風波時，李多慧僅簡單表示：「因為這不是我所熟悉的領域，所以只有看看而已。」



李多慧也被問到，看到金秀賢的新聞時有沒有感到很震驚？她說道，因為基本上都待在台灣生活，所以看到韓國的新聞時，不會有直接接觸到的感覺，沒有感到很衝擊。而她平常工作非常忙碌，所以也沒有看過金秀賢演的戲劇。

至於會不會擔心自己的偶像未來也發生類似事件而形象破滅，李多慧表示，平常對追星沒什麼興趣，所以不太了解。

啦啦隊女神李多慧在台灣冰品活動上，透露了對金秀賢金賽綸未成年交往風波的反應。（中天新聞網授權使用）

啦啦隊女神李多慧在台灣冰品活動上，透露了對金秀賢金賽綸未成年交往風波的反應。（中天新聞網授權使用）

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而李多慧27日出席活動時看起來瘦了不少，她表示因為中華職棒將開季，為了準備啦啦隊應援，有特別減肥，瘦了2公斤。近期有不少韓國啦啦隊赴台發展，身為「前輩」的李多慧不免被問到，會不會擔心人氣下滑？沒想到她聽到「前輩」兩字後，大笑著說「害羞」，並表示完全不會擔心，大家都很漂亮：

大家加油！我也加油！多多支持我們。

李多慧先前曾透露在找新房，被問到找房進度時，她表示目前還在物色中，因為想要久居而不是短期租約，所以希望找個可以好好安定且CP值高的地方；而先前剛從北海道旅遊回來的多慧，浪漫的雪景讓她直呼「真的好漂亮」，更透露未來想和男朋友到北海道旅遊，至於目前的感情狀態，李多慧害羞回，目前單身也沒有曖昧對象。

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