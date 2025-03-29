金秀賢只愛初中生？《橫豎研究所》爆料：金賽綸上高中他就變冷淡

韓星金秀賢和已故女星金賽綸的過往戀情持續被自媒體《橫豎研究所》爆料，28日的內容是他服兵役時期，曾向高二的金賽綸傳調情訊息，不過隨著她長大，金秀賢似乎漸漸對她失去熱情。



《橫豎》稱：「遺屬找到了金賽綸生前未丟棄的許多手機和筆記型電腦，因此擁有大量資料。她從很久以前開始使用的手機都沒有丟棄。」暗示未來可能會公開更多內容，並表示：「金賽綸甚至特意截圖並保留了與金秀賢的對話內容。也許她從金秀賢建議她刪除KakaoTalk，改用Telegram開始，就隱約察覺到了異常。若不是因為金秀賢的洗腦（Gaslighting）帶來不安，她又怎麼會保存這麼多截圖呢？」

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根據截圖內容，金秀賢2018年當兵時對金賽綸陸續傳了「好想快點見到妳」、「馬上就想見妳」、「不要回家，來找我吧」。2018年4月13日凌晨2點45分，金賽綸發訊：「你在哪裡？在幹嘛？我睡了。」

隔日上午10點55分，金秀賢回覆：「昨天我在外面喝酒，吐了，睡一睡又吐了，搭車時中途停下來吐，剛剛才起床哈哈哈。」並說「晚上應該又會玩瘋吧哈哈哈。」

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針對此事，金賽綸曾打下草稿但未發送的訊息並截圖保存，上面寫著「好吧，畢竟是休假，當然要出去玩。但你爽約當天也沒有通知，整天都沒有聯絡，這讓我有點不開心。」不過她後來傳的是另一個版本：「如果早就計劃要出去玩，那可以事先告訴我。即便我知道你休假時想玩，想見很多朋友，我都可以理解，但我還是有些難過。玩得開心，別喝太多酒導致宿醉。」

《橫豎》認為金秀賢對金賽綸的熱情，在她升上高中後逐漸冷卻，《橫豎》主持人金世義評論：「從這些對話可以感覺到，金秀賢對金賽綸的熱情在她初中時達到巔峰，但到了她升上高中後就逐漸冷淡。或許，他的喜好並不是高中生，而是更年幼的女孩？」

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