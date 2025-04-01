曾籲帶鄭敬基到中領館領懸賞　加拿大自由黨華裔議員宣布退選

加拿大將於4月28日舉行大選，近日卻傳出一名代表執政自由黨競逐連任的國會議員失言事件，在多倫多萬錦－於人村選區（Markham-Unionville）尋求連任的候選人蔣振宇（Paul Chiang）被指1月曾表示，只要將代表保守黨的鄭敬基帶到中國駐多倫多總領館就能獲得100萬港元的懸賞。據加拿大媒體報道，在加拿大皇家騎警（RCMP）宣布將就針對鄭敬基的言論展開調查後，蔣振宇已在社交媒體上宣布退選，並表示已向鄭敬基致歉。



綜合加拿大媒體報道，曾擔任加拿大約克區警察局警務人員28年的蔣振宇，在2021年的大選擊敗保守黨對手當選國會議員。

據報道，蔣振宇今年1月在一個場合表示，談到當時被認為會代表保守黨參選的鄭敬基時指：「如果在座諸位能把他帶去中國駐多倫多總領館，就能拿到100萬元的懸賞。」這番言論被加拿大的華文媒體報道出來，引起譁然。

被港府通緝的鄭敬基將代表加拿大保守黨競逐多倫多當河谷北議席（FB@Joe Tay）

加拿大廣播電台（CBC）引述加拿大皇家騎警報道，他們正在調查蔣振宇是否因建議人們將保守黨候選人鄭敬基送到中國領事館領取賞金而違反法律。

蔣振宇4月1日午夜在社交平台上發聲明指：「在總理（卡尼，Mark Carney）和加拿大團隊致力對抗特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）守護我們的經濟之際，我不希望在這關鍵時刻成為干擾（distractions）。」

2025年4月1日，加拿大多倫多萬錦－於人村選區自由黨候選人蔣振宇（Paul Chiang，左）被指曾表示，只要將保守黨候選人鄭敬基帶到中國駐多倫多總領館就能領取100萬港元的懸賞。在加拿大皇家騎警（RCMP）宣布將就針對鄭敬基的言論調查後，蔣振宇已在社交媒體上宣布退選，並表示已向鄭敬基致歉。（X@PaulChiangMU，joetay1212）

加拿大自由黨國會議員蔣振宇宣布退出角逐4月28日舉行的大選：

加拿大提前在4月28日舉行新一屆聯邦大選，身在加拿大、正被香港警方懸紅通緝的港人鄭敬基（Joe Tay）早前獲得保守黨提名，將競逐多倫多當河谷北（Don Valley North）選區議席。