加拿大總理誓對抗特朗普關稅　「美加傳統關係已結束」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布會在4月2日對所有進口汽車加徵25%關稅，引發多國反對。加拿大總理卡尼（Mark Carney）周四（3月27日）誓言對抗，考慮在4月2日後舉措反制，但預料在下週才對關稅做具體回應。



卡尼當日在召開內閣加美關係委員會的會議後發表講話，預告將在未來一兩天內與特朗普首次通電話，討論貿易爭端。

他強調會在28日與各省省長和商界領袖會談，討論應對特朗普關稅，部份內閣成員有可能在下週前往美國就貿易進行會談。

卡尼講話中提及近期加美關係，指加拿大和美國「在深化經濟一體化、加強安全和軍事合作基礎上建立的舊關係已經終結」，「未來幾週、幾個月和幾年，我們必須從根本上重塑我們的經濟」。

加拿大還對美國出口石油與鉀肥等產品，卡尼稱正在評估對這兩款產品加徵出口關稅，但強調在與美國談判前不會做出具體承諾。

2025年3月27日，加拿大渥太華，圖為卡尼發表講話誓言對抗美國關稅。（Reuters）

卡尼日前宣布設立20億加元（約108億港元）「戰略應對基金」對抗特朗普關稅，以保護本地汽車業，還將在加拿大建立汽車原料供應鏈。