有很大可能　特朗普會活成一個中國笑話

有個中國笑話是這樣講的。說是一個主人請客，來了一些朋友，還有一些朋友沒來。

主人來一句：「該來的沒來」。結果，來賓裏面幾位敏感的想：該來的沒來，我大概不該來的。就識趣地起身離開了。

看見這個，主人又來了一句：「不該走的又走了」。剩下的裏面， 有一些想：剛走的那幾位是不該走的，我大概是該走的。又有幾位識趣地起身離開。

看見又有人走了，主人再來一句：「我又沒說他們」。這樣，又有一些來賓走了。

最後連一個客人都沒剩。

特朗普（Donald Trump）二次上任後的美國外交，在思維上就抱着這種挑三揀四的心態，在執行上又毫無章法，最後大概也會落入這種境地，讓這個笑話變成現實。

我們看特朗普最近以來的動作，對墨西哥、加拿大徵稅，威脅要軍事奪取巴拿馬、格陵蘭，把加拿大變成美國的第51州。把墨西哥、加拿大、丹麥、巴拿馬等都給得罪了。

加拿大新總理卡尼（Mark Carney）上任後的首次外訪，就做出了和所有前任首訪美國不一樣的選擇，捨近求遠跑到歐洲去，要去和歐洲結盟，還說要和美國保持距離，儼然一副要「脱美入歐」，從美國客廳裏離開的姿態。

圖為2025年3月17日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問英國，於唐寧街與英國首相施紀賢（Keir Starmer）會面。（Reuters）

特朗普還對歐洲徵稅，支持歐洲內部的反建制勢力搞革命，把歐洲這個美國全球霸權的安全支柱給弄晃動了。歐洲人現在離心離德，對美國一肚子氣。在這樣搞下去，歐洲人會不會從客廳離開真的很難說。

他還要對日本、韓國、印度等下手，搞對等關稅。把對中國商品的稅率也加到了20%。日韓不敢輕易離開美國客廳，中國不僅早已離開，而且已經另起爐灶，在全球範圍內圍繞各個關鍵領域和美國分庭抗禮。

特別是在結束俄烏戰爭的方式上，特朗普先一腳把歐洲、烏克蘭從客廳踹開，不讓歐洲、烏克蘭參與談判，和俄羅斯普京單獨媾和。為了儘快和普京達成停戰協議，從歐洲轉移戰略資源往印太向中國聚焦，特朗普答應了俄羅斯提出的一切停戰條件，有些條件大方到甚至連俄羅斯自己都不好意思提出來。普京當然開心，說好啊，來吧，我們談吧。

然後特朗普又轉身施壓烏克蘭，讓烏克蘭答應普京的條件，並且要求烏克蘭和美國簽礦產協議。烏克蘭澤連斯基深知如果這個協議簽下去，烏克蘭就萬劫不復，自己也會被釘到烏克蘭民族歷史的恥辱柱上。因此澤連斯基就是拖着不簽，特朗普政府一直放風說烏克蘭要簽，說了不知道多少次了，烏克蘭也沒有簽。烏克蘭現在根本不想進特朗普的客廳。

而普京那裏，一邊收着特朗普送來的禮物，一邊繼續在戰場上動作不斷，把特朗普又搞爛了。這幾天特朗普又說他很討厭普京，要搞俄羅斯。俄羅斯現在都那個樣子了，光腳不怕穿鞋的，搞就搞吧，結果俄羅斯也從客廳離開了。

最後，有很大概率，特朗普只能和內塔尼亞胡在客廳擁抱，被內塔尼亞胡再揩一把油後抽身離開。