韓媒：美國防部文件指若「台灣有事」　駐韓美軍或需介入台海衝突

《韓國時報》3月31日引述韓國專家分析，美國國防部近日傳出一份機密備忘錄，內容指出「阻嚇中國奪取台灣」（deterring China's seizure of Taiwan）將成為核心任務，一旦出現「台灣有事」的緊急情況，韓國可能面臨來自美國政府的壓力，要求容許駐韓美軍（United States Forces Korea，USFK）介入台海衝突。



據《華盛頓郵報》29日報道，根據一份內部機密備忘錄，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）已調整美軍策略，將「阻嚇中國佔領台灣」作為優先事項，並對台灣採取「拒止防衛」（denial defense）指導方針，並要求台灣大幅增加國防支出。

《韓國時報》31日的報道指，這項（派遣駐韓美軍介入台海危機）富爭議性的想法，將改變駐韓美軍約28,500人原本以阻嚇朝鮮為主的任務，轉為應對中國，而這也是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府外交政策的關鍵要素之一。對韓國而言，這恐怕會造成安全真空（security vacuum），並令其與中國的關係變得更為複雜。

這張駐韓美軍2017年3月6日提供的照片中，可以看到運載着建立薩德反導系統所需零件卡車，剛抵達韓國平澤市烏山空軍基地。（Getty）

據《華盛頓郵報》的報道，這份據報由美國防部長簽署的機密文件，自3月中旬在國防部內發布。文件形容中國是美國防部「唯一戰略威脅」（sole pacing threat），而阻止中國以既成事實方式（fait accompli）佔領台灣，同時防禦美國本土，則是五角大樓的「唯一戰略情境」（sole pacing scenario）。

文件亦指，美國防部將對歐洲、中東與東亞盟友施加壓力，要求他們承擔更多責任，以應對來自俄羅斯、朝鮮與伊朗的威脅。

報道引述韓國軍事專家分析，這份文件顯示特朗普政府或會要求韓國承擔更多安全責任，也可能推動駐韓美軍的任務往朝鮮半島延伸。

2023年3月3日，聯合國軍司令部 (UNC)、聯合部隊司令部 (CFC) 和駐韓美軍 (USFK) 的泰勒（Issac Taylor，左）上校和韓國參謀長聯席會議的李成俊（Lee Sung-jun，音譯，右） 上校出席在韓國首爾舉行的國防部出席 2023年自由盾演習新聞發布會。（Getty）

韓國軍事事務研究院（Korea Institute for Military Affairs）的分析員Kim Yeoul-soo指，「美國過去亦曾提出讓駐韓美軍改為應對中國的提議；在特朗普任內，這樣的要求可能會變得更加公開與大膽。他將強調駐韓美軍的戰略靈活性，並希望增加其任務範圍，以阻嚇中國的軍事行動。」