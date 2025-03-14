貓咪搭飛機遭拒　主人竟將牠原地拋棄　290萬網民怒了：不配擁有

貓版《機場客運站（航站情緣，The Terminal）》真實上演！黎巴嫩有一隻貓咪被主人帶到貝魯特機場（Beirut-Rafic Hariri International Airport）準備一起搭飛機，不料卻因為沒有動物登機的正確文件被拒絕，冷血的主人竟然索性將貓咪丟在機場自行搭機，貓咪就這樣和一些衣物一起被拋棄在機場，茫然無助。



黎巴嫩一隻貓咪被主人無情拋棄在機場。（TikTok@giddykittykat）

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一名獸醫在TikTok上傳了這隻貓咪的故事，引發網友關注，影片中寫到「牠和一些 行李一起被扔掉了」，目前已超過290萬次觀看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

根據影片內容，這隻貓的主人「沒有登機的正確文件，所以他們決定把牠遺棄在機場」。這隻兩歲的家貓與幾件衣物一起躺在登機櫃檯旁，神情茫然。

該名獸醫在接受採訪時告訴媒體，這隻可憐的貓咪因為周遭吵雜的環境而感到非常害怕，甚至還被無知的小孩踢來踢去，最後只能無助地綣縮在手扶梯旁。

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據《紐約郵報》報導，幸好有幾位在機場工作的好心人看不下去，聯絡了動物救援的志工安置這隻可憐的貓咪。在經過檢查後，發現貓咪身上有一些傷口，但傷勢並不嚴重。

影片瘋傳後，許多網友都相當憤怒，猛烈批評貓咪主人。

「如果我不能帶著我的貓走，那我就不會上飛機，這些人到底是怎麼了」、

「把寵物當垃圾一樣丟棄的人不配擁有動物或生孩子！」、

「對動物做出這種事的人應該進監獄」。



據悉目前貓咪平安地在中途之家等待認養。

報導也提醒民眾，目前各航空公司可自行決定是否允許攜帶寵物登機，旅客們若想要帶寵物出國，應事前了解航空公司的寵物政策，以免臨時出狀況。

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