路透社：USAID最終關閉在即　逾萬美國本土及海外員工將被解僱

路透社4月1日引述兩名前美國國際開發署（USAID）高級官員和一名知情人士稱，政府效率部（DOGE）正在推動解散USAID的收尾工作，該機構轄下所有、逾萬名美國本土工作人員及駐海外的外交官、公務員將被解僱。



上述匿名消息人士稱，USAID人力資源辦公室在電話會議中告訴各地分區，裁員通知將發給所有於當地被僱用的外國人，共計逾1萬名員工。

2025年2月3日，美國華盛頓特區，國際開發署（USAID）大樓外飄揚著一面印有USAID標誌的旗幟。（Reuters）

另外，該機構派往海外工作的美國外交官和公務員也將接到相關裁員通知。一名前USAID高級官員表示，該機構看來即將完全停止運作。

路透社從該機構某一分區得到的會議摘要紀錄證實了上述消息，USAID所有在本土僱用的外國人以及派駐海外的外交官、公務員將被解僱。

圖為2024年8月18日，位於埃及開羅一間醫院內的美國國際開發署（USAID）標誌。（Reuters）

該摘要顯示，目前有600多名美國外交官被借調到USAID的海外部署，惟沒有提供公務員的具體人數。摘要還提到，該機構所有職位最終將被100%裁減，並建議員工應集中精力確保自己能獲得應有的福利。