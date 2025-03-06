美國逾700官員擬聯署致函魯比奧　反對解散國際開發署USAID

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前揚言與盟友馬斯克（Elon Musk）合作逐步解散負責對外援助的國際開發署（U.S. Agency for International Development，USAID），目前這機構員工與對外援助合同均被砍。美國國務院與USAID逾700名官員正聯署致函國務卿魯比奧（Marco Rubio），反對解散USAID。



路透社引述美國官員指，這份聯署信預計通過內部渠道呈報給國務院，信中指解散USAID將破壞美國領導地位與國安，未來或將給中國與俄羅斯留下「權利真空（power vacuum）」，形容USAID的對外援助並非「做慈善」，而是通過穩定地區局勢、防止衝突以促進美國利益的戰略工具。

美國國務院發言人拒絕對涉及內部通訊的事宜發表評論，USAID此前因特朗普命令資金被凍結無法履約向國際組織支付資金，政府因而被訴諸公堂，最高法院日前裁定政府敗訴，須立即向這些國際組織支付款項。報道還指儘管有此判決，相關資金在目前仍未解凍。